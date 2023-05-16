Продажа контейнеров

Перевозка грузов - не единственное возможное назначение данных емкостей. Можно, никуда ничего не транспортируя, использовать контейнер для хранения различных вещей, получив таким образом своеобразный передвижной склад, многие устанавливают контейнер на дачу вместо хозпостройки и хранят в нем всякий садовый инвентарь, устраивают мастерскую, да мало ли что можно хранить на садовом участке. Такую же «хозпостройку» можно использовать и для перевозки домашних вещей, если вам предстоит переезд не на соседнюю улицу, а в другой город, даже на другой конец страны, а может быть, и в другую страну. Все ваши шкафы и диваны, ковры и кресла будут доставлены на место в целости и сохранности.

Продажа контейнеров всевозможных размеров, начиная от самых маленьких однотонных и заканчивая 40-футовыми морскими - наш основной профиль деятельности. Мы занимаемся этим уже несколько лет и готовы вам продать транспортный контейнер - любой из достаточно широкого ассортимента, который вы можете увидеть на нашем сайте, и обеспечить его доставку автотранспортом по указанному адресу с разгрузкой на месте краном-манипулятором. У нас есть разного размера грузовики, оснащенные кранами-манипуляторами, так что мы доставим вам любой ваш заказ. Имейте в виду, что для укладки вещей перед перевозкой вполне могут использоваться всевозможные средства механизации складских работ - погрузчики, роклы и т.д., что позволяет облегчить работу грузчиков. Стоимость контейнера зависит от его размеров и состояния - ведь мы продаем не только новые, но и б/у контейнеры. В процессе эксплуатации они обычно хорошо сохраняются и даже через много лет вполне пригодны к эксплуатации. На каждый конкретный контейнер цена требует уточнения, поэтому если вы хотите купить контейнер, обращайтесь к нам - вы наверняка найдете у нас то, что вам необходимо - любого размера и любого исполнения. Вы сможете успешно отправить партию груза - и не только в соседний город, но и в любой конец света. Имейте в виду, что наши виды тары могут транспортироваться и воздушным транспортом - транспортная авиация также стандартизована - внутренние габариты салонов вполне допускают погрузку в самолет - для срочных грузов это вполне удобно.